Le possibilità di vedere giocare Darwin Nunez con la maglia del Manchester United la prossima stagione sono legate al finale di stagione dei Red Devils. Come si legge su AS infatti, il centravanti del Benfica si trasferirà in una squadra che gioca in Champions League. Lo United è attualmente fuori dalla massima competizione europea e non sarà facile centrare l'obiettivo in queste ultime partite di Premier League.