Nuove strategie in vista del mercato invernale per il Manchester United. La dirigenza dei Red Devils sta pensando di richiamare numerosi giocatori dai propri prestiti, inclusi Ethan Laird, 21enne terzino destro ora al QPR, Hannibal Mejbri, 19enne centrocampista tunisino del Birmingham, ed Amad Diallo, 20enne esterno offensivo in forza al Sunderland. Lo riporta Manchester Evening News.