Il Manchester United è interessato a firmare il portiere del Siviglia Yassine Bounou, detto Bono. L'estremo difensore ha impressionato con le sue prestazioni con la maglia del Marocco al mondiale in Qatar. Secondo il tabloid The Sun, il club inglese, visto il contratto di De Gea in scadenza in estate, sarebbe disposto a tutto per portarsi a casa il giocatore. Il Siviglia chiede 45 milioni, ma i Red Devils intendono negoziare a ribasso il prezzo, specialmente se il club spagnolo non dovesse qualificarsi per la prossima Champions League.