Il Siviglia sta attraversando una stagione difficile. Nonostante il 3-0 subito per mano del Barcellona, i nervionensi sono fuori dalla zona retrocessione per un paio di punti. Detto ciò, hanno già mosso i primi passi sul mercato: Federico Gattoni si unirà al gruppo nella prossima stagione, come cita il giornale spagnolo AS. Tutto ciò ha destato un grosso disappunto in Argentina, soprattutto perché il club in cui milita attualmente voleva che il giocatore rinnovasse. Il ventitreenne difensore centrale del San Lorenzo, terminerà il suo contratto con il club argentino questa estate, ma il club spagnolo lo ha già bloccato. Si parla di un milione e mezzo, il prezzo che il Siviglia ha versato nelle casse del club di San Lorenzo; con la possibilità di terminare la stagione in patria data al calciatore.