Interessante indiscrezione rilanciata da Manchester Evening News. Per il prossimo giugno, il Manchester United vuole puntare tutto su Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sta brillando in questo avvio di stagione, grazie alle 9 reti siglate in 13 partite tra tutte le competizioni (ben 8 in 10 match di campionato). L’ennesima ricostruzione dei Red Devils potrebbe ripartire da Osimhen.