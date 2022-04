Il Manchester United avrebbe fatto un'offerta a Paul Pogba per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Lo stipendio sarebbe di 600.000 euro a settimana con una base di 480.000 euro a settimana, ma con variabili facilmente raggiungibili. Se dovesse accettare, il francese supererebbe di gran lunga Cristiano Ronaldo, che è il più pagato in Premier League con uno stipendio di 540mila euro a settimana. Lo riporta Mirror.