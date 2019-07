Come riporta il Mail, il Manchester United ha presentato alla Dinamo Zagabria un’offerta di 40 milioni di euro per Dani Olmo. Il trequartista spagnolo classe 1998, messosi in luce nell’Europeo Under 21 appena concluso, ha un contratto con la società croata fino al 30 giugno 2021. Sul giocatore è forte anche l’interesse del Milan.