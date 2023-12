Andrè Onana, portiere del Manchester United, non dimentica l’Inter in una interista a Sky: "Gli errori sono parte dell’apprendimento, si sa che la gente si aspetta tanto da me e per questo mi criticano tanto. Ma per me non è un problema, sono abituato. È successa la stessa cosa anche all’Inter: all’inizio mi criticavano, ma guarda poi com’è finita... Adesso è amore eterno con i nerazzurri".