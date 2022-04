Il Sun assicura che Erik Ten Hag, in procinto di diventare il nuovo allenatore del Manchester United, ha chiesto alla dirigenza dei Red Devils di chiudere l’operazione Antony dall'Ajax il più presto possibile per evitare l’inserimento di altri club sul giovane brasiliano. Il club olandese però non è intenzionato a fare sconti per la sua stella ed è pronto a lasciarlo partire solo per una cifra attorno ai 60 milioni di euro.