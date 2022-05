Il Manchester United, dopo essersi confrontato con l'allenatore che a partire da luglio prenderà in carico la squadra, Erik ten Hag, ha deciso deciso di intervenire sulla fascia destra offensiva. Il tecnico olandese, tra la rosa di nomi individuati insieme alla dirigenza, ha messo in cima alla lista Jarrod Bowen esterno d'attacco di proprietà del West Ham. Il nazionale inglese, classe 1996, in stagione ha giocato 35 gare, segnando 12 gol e servendo 12 assist. Il contratto tra gli Hammers e il numero 20 scade nel 2025. Lo riporta il Mirror.