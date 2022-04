Il Manchester United guarderebbe favorevolmente al possibile acquisto del giovane difensore centrale dell'Everton Jarrad Branthwaite. Il difensore 19enne ha esordito quest'anno in Premier giocando ad oggi 5 partite e una rete. Lo staff tecnico dell'Everton ha commentato in numerose occasioni che Branthwaite ha un enorme potenziale, motivo per il quale i red devils hanno messo gli occhi sul giocatore. Lo riporta fichajes.net.