Paul Pogba avverte la Roma. Il centrocampista francese del Manchester United ha dichiarato in un'intervista al sito ufficiale dell'Uefa: "La semifinale contro i giallorossi è una bella sfida, prima o poi andando avanti nella competizione è inevitabile affrontare grandi squadre. Abbiamo iniziato il torneo con l'obiettivo dichiarato di vincere la coppa".



"Naturalmente anche la Roma vuole vincere e non viene qui solo per divertirsi, noi dobbiamo dimostrare di avere più fame di loro. L'Europa League è anche l'ultimo trofeo che abbiamo vinto nel 2017, ho anche segnato in finale. Adesso siamo ancora in corsa per ripeterci".