“Non posso parlare, vorrei farlo ma non me lo permettono”: questo il breve commento di Pogba martedì scorso in mixed zone dopo Manchester United-Juventus, riportato dal Mirror. Come scrive il tabloid britannico, l’ordine potrebbe essere arrivato dallo stesso José Mourinho, il cui rapporto con il centrocampista è ai minimi storici. La situazione di Pogba in casa Red Devils si fa sempre più insostenibile e la Juve è alla finestra.