Secondo quanto riportato dal Daily Star, il Manchester United sta trattando la cessione di Donny van de Beek. L'olandese non ha convinto durante la scorsa stagione e non rientra nei piani di Solskjaer, per questo i Red Devils stanno trattando il suo trasferimento al Real Madrid. I blancos sono alla ricerca di un centrocampista e hanno offerto 2 milioni per un prestito di un anno con opzione di acquisto. Anche l'Ajax ha fatto un tentativo per riprendersi il suo ex giocatore, ma senza includere un'opzione di acquisto. Per questo lo United sta trattando solo con il Real, visto che la cessione, anche nel 2022, gli permetterebbe di rientrare dell'investimento fatto lo scorso anno.