Arriva da oltre oceano il primo rifiuto per Ralf Rangnick da quando è diventato manager del Manchester United. Il rifiuto è arrivato da Gerard Struber, allenatore dei New York Red Bulls ed ex collaboratore insieme al tecnico tedesco al RB Salisburgo, ai microfoni di Sky Sport Austria, dichiarando:"C'era una richiesta. Non è un segreto che io e Ralf Rangnick ci conosciamo bene e ci apprezziamo. Sono molto onorato della richiesta di andare in Inghilterra. Allo stesso tempo, la situazione per me a New York è tale che mi permette di guardare al futuro con grande speranza e non voglio lasciarlo dall'oggi al domani".