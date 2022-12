Il Manchester United vuole dare l’assalto a Goncalo Ramos, 21enne attaccante portoghese del Benfica che ha illuminato, con le sue prestazioni, i Mondiali in Qatar, attirando l’interesse di numerosi club europei. L’unico dubbio, per Ten Hag ed i Red Devils, è capire se muoversi a gennaio o preparare un’offerta in vista della prossima sessione estiva di mercato, Lo riporta ESPN.