Il Manchester United si prepara, come di consueto a sborsare enormi somme di denaro in vista della prossima finestra di mercato. Tra le priorità della dirigenza dei Red Devils, secondo il Mirror, ci sarebbe Jack Grealish, centrocampista dell’Aston Villa che in questa stagione sta sfoderando prestazioni eccellenti. Tra i principali artefici della promozione in Premier dei Villans lo scorso anno, il classe ’95 è finito nel mirino della formazione di casa a Old Trafford soprattutto dal momento in cui James Maddison, centrocampista del Leicester, sarebbe più vicino a rinnovare proprio con le Foxes, sempre secondo il tabloid inglese.