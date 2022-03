Ralf Rangnick non sarà l'allenatore del Manchester United nella prossima stagione, ma rimarrà comunque in società per fare il mercato e sta già lavorando al nome del prossimo tecnico: "Non c'è stato ancora nessun colloquio con nessuno, ma Erik ten Hag è uno dei migliori allenatori d'Europa". Proprio l'allenatore dell'Ajax è uno dei principali candidati alla panchina dei Red Devils insieme a Pochettino del Psg.