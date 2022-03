Ralf Rangnick trasuda amarezza al termine della sfida contro l'Atletico Madrid che ha sancito l'eliminazione dalla Champions League del suo Manchester United: "Sapevamo che l'Atlético era bravo a difendere. Era è importante portarsi in vantaggio, ma così non è stato''.

Le vostre proteste dopo il loro gol?

“Per me era fallo su Elanga. Per il resto ci siamo difesi bene, eravamo compatti. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma sfortunatamente non siamo riusciti a convertire l'energia e gli sforzi in gol. Subire quel gol in contropiede prima dell'intervallo ci ha destabilizzato''.

Ora come si accorcia la classifica in Premier?

"Abbiamo ancora altre nove partite da giocare in Premier League. Cercheremo di concludere questa stagione al meglio. Vogliamo qualificarci di nuovo in Champions League e siamo pienamente consapevoli che per farlo dobbiamo vincere la maggior parte di quelle nove partite''