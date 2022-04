Ralf Rangnick, tecnico ad interim e dirigente del Manchester United, è tornato a parlare di Erik ten Hag come futuro allenatore della squadra inglese, spiegando che ancora non c'è nulla di ufficiale: "Non so se sia un affare già fatto, la mia riposta è sempre la stessa. Ten Hag è un buon allenatore, sta facendo un buon lavoro all'Ajax, ma in questo momento non ha sento parlarne".