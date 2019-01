Sembrava ad un passo dall'addio Marcus Rashford, così come altri pezzi pregiati del Manchester United, ma il cambio di panchina ha rimescolato le carte in tavola, con diversi giocatori trasformati da partenti a veri e propri pilastri per i Red Devils. Come riporta il Sun, il giovane attaccante inglese ha addirittura rifiutato una proposta dal Real Madrid, pur di rimanere alla corte di Solskjaer.