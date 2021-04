Il tabloid The Sun fa il punto sul futuro di Bruno Fernandes e spiega che le trattative con il Manchester United per il rinnovo sarebbero al momento in fase di stallo.



L'intoppo non riguarda una questione di soldi o l'eventuale durata del nuovo contratto (attualmente il portoghese guadagna 10 milioni di euro e lo farà fino al 2025, ndr). E' una questione di progetto e prospettive che il '10' dello United vuole valutare prima della firma: il fantasista vuole assicurarsi che il club blindi i suoi migliori giocatori come il suo grande amico Paul Pogba e, nel frattempo, riesca a mettere le mani su giocatori di livello mondiale quali Erling Haaland e Jadon Sancho.