Il Paris Saint-Germain tiene d'occhio Marcus Rashford, obiettivo per l'attacco dei parigini. Il Manchester United, tuttavia, non vuole perdere il giocatore e gli offrirà un rinnovo a cifre tanto alte da renderlo il giocatore più pagato della rosa dei Red Devils. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023. Lo riporta il Daily Star.