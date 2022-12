Molto presto ilpotrebbe blindarlo per un’altra stagione, ma il futuro di Marcus Rashford è destinato a far discutere nei prossimi mesi. La corte delche incombe spaventa i Red Devils ma non solo: a influenzare la scelta della stellina classe 1997 potrebbe essere anche il suo rapporto con Kilyan- "È un giocatore straordinario, qualora fosse possibile prenderlo a parametro zero tutti i club proverebbero a ingaggiarlo. Abbiamo parlato con lui in passato e non era il momento giusto. Potrebbe esserlo invece la prossima estate. Se andrà via a zero a gennaio ci sentiremo”. Musica e parole di, numero uno del Psg, che solo pochi giorni fa ha ribadito la grande attenzione che i francesi hanno per il 25enne nazionale inglese in scadenza con lo United a giugno. Un ingaggio a costo zero nell’immediato è però da escludere:ha intenzione di far valere una clausola unilaterale inserita nel contratto dell’esterno. Precisamente una clausola che blinderebbe Rashford almeno fino al 30 giugno del 2024. Un modo per non perderlo subito, ma poco gradito dagli inglesi: questi ultimi preferirebbero un accordo a più lungo raggio con il talentino cresciuto in casa.- Il prolungamento fino al 2024 non scongiurerebbe una partenza in tempi brevi, ossia in estate, di Rashford: il Psg potrebbe anche pensare di tentare un assalto a suon di milioni. Insomma,, ma solo fino ad un certo punto. A convincere Nasser Al-Khelaifi potrebbe essere, col quale il fantasista inglese ha un certo feeling. I due si sono abbracciati al termine della recentissima Francia-Inghilterra al Mondiale, con tanto di scambio messaggio social. “In bocca al lupo per il resto del torneo” il commento di Rashford, accolto su Instagram con un cuore dall’ex Monaco. Uno sponsor a dir poco importante per l’ala inglese, che potrebbe anche decidere di spingere per un trasferimento e aprire, per la prima volta nella sua carriera, un capitolo lontano dalla sua