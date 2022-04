Secondo quanto riportato da Sky Sports News in Inghilterra con Erik ten Hag in panchina, il Manchester United avvierà una vera e propria rivoluzione. Fra giocatori già in rosa e rientranti dai prestiti, in 18 potrebbero lasciare Old Trafford in estate (con Pogba e Cavani i più chiacchierati) e con l'obiettivo di completare 7 colpi in entrata di grande rivello. La priorità sarà data a un difensore centrale, due centrocampisti, un esterno d'attacco e un centravanti. Poi saranno valutate le possibilità per un terzino e un portiere.