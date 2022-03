Cristiano Ronaldo non vuole l'addio al Manchester United in vista della prossima stagione. Il suo rapporto con Ralf Rangnick non è per niente sereno, ma in vista della prossima annata il tedesco dovrebbe accomodarsi dietro a una scrivania in società con un nuovo allenatore pronto a subentrare al suo posto e questo dà fiducia all'asso portoghese.