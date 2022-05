Cristiano Ronaldo ha comunicato ai propri compagni di squadra di voler restare al Manchester United, lo riferisce il Sun. La condizione per far si che questo possa accadere è legata alla volontà di Erik ten Hag. Se il prossimo allenatore dei Red Devils avrà un'altra idea, il portoghese non forzerà la mano e troverà un'altra destinazione.