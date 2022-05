Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Mirror, Cristiano Ronaldo non sarebbe per nulla soddisfatto di alcune strutture d'allenamento del Manchester United, in particolare delle piscine. Così, lo staff dei Red Devils avrebbe programmato un intervento di restauro per accontentarlo prima della prossima stagione.



LAMENTELE - La star del Manchester United avrebbe espresso la sua intenzione di non usare la piscina principale e la vasca immersione ad acqua fredda per i pericoli derivanti da piastrelle sciolte, scheggiate e mancanti, esortando il club a ristrutturare entrambe le piscine e lamentandosi del fatto che dopo dodici anni (dal momento cioè del suo passaggio al Real) queste strutture fossero rimaste le stesse, mai ammodernate. La dirigenza del club avrebbe così preso nota dell'osservazione, ordinando i lavori di riparazione e ristrutturazione in tempo per la preparazione, che inizierà a metà luglio. Sempre secondo il Mirror, rimasto deluso dal calo degli standard nelle strutture sia a Carrington che all'Old Trafford, Ronaldo avrebbe utilizzato la piscina della sua casa in affitto nel Cheshire per poter eseguire esercizi a base d'acqua senza dover usare gli impianti di Carrington.