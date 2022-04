Le parole di Wayne Rooney su Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra, hanno accesso la polemica in casa Manchester United: "Ronaldo dovrebbe lasciare il club come farà Pogba. Non è più lo stesso di quando aveva 20 anni e il Manchester United ha bisogno di giocatori giovani e affamati". Il portoghese ha un contratto con i Red Devils fino al 2023 con opzione per un altro anno.