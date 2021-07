Come riportato dal Daily Star, il Manchester United sta cercando di cedere Anthony Martial. Sotto la guida di Solskjaer infatti il francese non ha trovato molto spazio e l'acquisto di Sancho ha assottigliato maggiormente le sue possibilità di scendere in campo. L'attaccante piace a Tottenham, West Ham, Everton e Aston Villa, tutte alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo, ma lo stipendio di 250.000 sterline a settimana è ritenuto troppo alto, motivo per cui ancora non ci sono state offerte.