La Lazio continua a muoversi sul mercato degli esterni e ha messo nel mirino anche un ex-stella di Manchester United e Borussia Dortmund che oggi difende i colori della Real Sociedad in Liga. Si tratta del fantasista belga ma di origini kosovare Adnan Januzaj il cui contratto in scadenza il 30 giugno 2022 lo rende un candidato appetibile per Lotito e Tare.