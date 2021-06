Manchester United e West Ham starebbero lavorando ad uno scambio tra Jesse Lingard e Declan Rice. Il primo, quest'anno in prestito a Londra, gradirebbe restare in maglia Hammers: lo United, dunque, avrebbe offerto al West Ham il cartellino dell'inglese per abbassare il prezzo del centrocampista Declan Rice, da tempo nel mirino dei Red Devils. A riportarlo è Manchester Evening News.