Il Manchester United ha vissuto l'ennesima stagione avara di trofei e già si preparano alla prossima. Uno dei primi nomi in lista è quello di Manuel Akanji, attuale giocatore del Borussia Dortmund, che non vuole più continuare la sua avventura al Dortmund. Secondo Express, la squadra inglese avrebbe già fatto una proposta formale di 30 milioni di euro alla squadra tedesca per il suo acquisto.