Il futuro di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United è sempre più in bilico, e la sconfitta di oggi contro il Watford potrebbe diventare decisiva per l'esonero. Il Times ha fatto il punto della situazione in casa Red Devils, raccontando che la società ha convocato una riunione straordinaria per valutare la posizione di Solskjaer. Tra i possibili sostituti del norvegese, il nome più caldo è quello di Zinedine Zidane.