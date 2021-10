Solskjaer, allenatore del Manchester United, parla del futuro di Van de Beek: "Difficile spiegare la sua posizione. Io lo capisco, è frustrato e deluso. So che non è felice ma è un professionista top. Non si lascia abbattere e sa bene che il calcio funziona così. L'Everton su di lui? Non abbiamo mai ricevuto offerte dall'Everton. Per me è un giocatore del Manchester United. So che quando avrà la sua occasione si farà trovare pronto. La scena del chewing gum lanciato dalla panchina? Non puoi ingoiare una gomma da masticare. Te lo insegnano fin da bambino. E in questo periodo di Covid non può neanche darla a qualcun altro".