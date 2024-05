Italiano e la Fiorentina, l'ultimo regalo e poi l'addio. Bologna e non solo: dove può andare

“Ok, promesso”. Con un mezzo sorrisetto abbozzatoha chiuso così il suo collegamento con i colleghi di Sky ieri sera che gli hanno chiesto di fare definitivamente chiarezza sul suo futuro dopo la finale di Atene fissata per il 29 maggio. Una finale che ha il sapore della storia, la seconda europea consecutiva. Tre stagioni che sono però destinate a rimanere tali e se Italiano manterrà la promessa fatta ieri sera, dopo la finale di Atene annuncerà che il suo ciclo in viola è sostanzialmente finito.

Nonostante questo, Italiano ha una voglia matta di regalare un’ultima gioia a Firenze, lui che ha preso una Fiorentina che si salvava a fatica e l’ha riportata a strappare applausi in Italia e in Europa. L’obiettivo comune è quello di riuscire a trionfare in finale con l’esperienza maturata anche grazie alla beffa dello scorso anno quando Bowen condannò Biraghi e soci alla medaglia d’argento. Italiano riporterebbecon cui scriverebbe definitivamente il suo nome in uno dei capitoli più belli della storia recente della Fiorentina. Poi a fine anno le strade si divideranno in ogni caso.

È indubbio che il lavoro del tecnico in questi tre anni sia stato ottimo, per non dire eccellente. E lo stesso Italiano si sente pronto per un’altra avventura professionale, magari andando a cimentarsi su palcoscenici di grande prestigio come possono essere quelli della Champions League. E andrebbe in questo senso la sua candidatura per il, se Thiago Motta dovesse lasciare. Italiano è infatti in cima alla lista dei preferiti di Sartori che non aspetterebbe un minuto a metterlo sotto contratto. Ma Italiano ha estimatori in diverse parti d’Italia e non solo: ci pensa ancora il Napoli di De Laurentiis e sogna di portarlo a casa anche il, che a fine anno saluterà Juric. Occhio però, perché Vincenzo Italiano è, da parecchio tempo, anchealla

Dall’altra parte, la Fiorentina è ben conscia delle intenzioni e delle ambizioni dell’ex Spezia ed è già al lavoro per definire il futuro tecnico della squadra. In pole, con un discreto distacco sui concorrentiL’attuale allenatore del Pisa conosce alla perfezione l’ambiente e gode della stima di tutto lo staff gigliato. Per di più, il suo profilo incarna perfettamente la visione del calcio di Rocco Commisso che crede fortemente nei talenti ‘homemade’. Poi, più defilati, ci sono anche i nomi di Palladino e Sarri. Chiunque sarà l’allenatore, comunque, avrà una missione non certo facile, quella di continuare l’ottimo lavoro fatto da Vincenzo Italiano, che sta scrivendo la storia della Fiorentina e