"Le ultime due sconfitte sono state un pugno nello stomaco". La frase è stata pronunciata da Ole Gunnar Solskjaer dopo l'incredibile sconfitta in Champions League per mano dell'Istanbul Basaksehir, che arriva pochi giorni dopo il ko nella sfida di Premier contro l'Arsenal. Se fino a ieri il cammino europeo dei Red Devils (vincenti in occasione delle prime due partite contro Paris Saint Germain e Lipsia) aveva messo il tecnico norvegese al riparo dalle critiche, il ko in Turchia riapre il dibattito sul suo futuro.



LA GESTIONE DEI CAMPIONI - In campionato l'avvio è stato pessimo, con soli 7 punti conquistati in 6 partite, la difesa continua a commettere clamorose amnesie e a concedere gol assurdi e di Solskjaer non convince nemmeno la gestione delle "stelle". Ieri De Gea è stato relegato in panchina, facendo esordire il giovane Henmderson dal primo minuto; anche Pogba e Cavani sono rimasti inizialmente a guardare i compagni dall'inizio e lo stesso Van de Beek, acquisto di punta del mercato estivo, non sta trovando continuità, in particolare in campionato.



RISPUNTA ALLEGRI - Una serie di appunti mossi a Solskjaer - che continua a rifiutarsi di rispondere alle domande sul proprio futuro - che stanno restituendo forza alle indiscrezioni su un possibile cambio della guardia al Manchester United. I nomi di Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri restano i più caldi in caso di esonero di Solskjaer.