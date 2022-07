Il Manchester United è alla ricerca di un nuovo centrocampista. La prima pista porta a De Jong, ma qualora il giocatore del Barcellona non dovesse liberarsi, allora i Red Devils potrebbero guardare in Italia. Negli ultimi giorni sono stati allacciati rapporti con la Lazio per Milinkovic-Savic, ma l'ultimo tentativo è per un altro centrocampista della Serie A. Si tratta di Fabian Ruiz del Napoli. Gli inglesi hanno già avuto un summit con i suoi agenti, rivela la BBC. Lo spagnolo è in scadenza nel 2023.