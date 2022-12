Ruud Van Nistelrooy, ex giocatore del Manchester United, ha parlato del futuro della stella olandese Cody Gakpo che gioca nel suo PSV Eindhoven. Sull'interesse dei Red Devils e sulla possibilità di vedere Gakpo in Inghilterra, Van Nistelrooy afferma:



"Se posso scegliere, preferisco l'estate, ma può essere anche adesso, si sa che arriva un momento in cui si può dire di no".