Erik ten Hag, tecnico del Manchester United, ha parlato ai microfoni di Bein Sport dopo la clamorosa sconfitta per 7-0 contro il Liverpool: "Non siamo stati professionali, questo non è il Manchester United, abbiamo altri standard che vogliamo mostrare. Puoi perdere una partita, ma non nel modo in cui abbiamo perso noi. Nel primo tempo penso che abbiamo giocato molto bene. Potevamo essere in vantaggio all'intervallo perché abbiamo creato le occasioni migliori. Il secondo tempo è stato poco professionale, non può succedere. Dobbiamo parlarne. Non si tratta solo di uno o due giocatori, è stata l'intera squadra. Ho visto 11 persone perdere la testa e non attenersi al nostro piano di gioco. Abbiamo deluso i nostri tifosi, questo è ciò che mi ha infastidito di più".