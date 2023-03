Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato la vittoria per 7-0 sul Manchester United, a Sky Sports: "Senza parole. Una partita di calcio spettacolare. Gol incredibili. Che passaggio di Robertson per il primo gol, che conclusione di Gakpo. Tutto è andato abbastanza bene. Lo United è la squadra più in forma del campionato, ma oggi siamo stati chiaramente la squadra migliore. Prestazione ottima di tutti, questo è molto importante per noi. Ci sono molti punti su cui lavorare, ma stasera è stato tutto perfetto. È una spinta nella giusta direzione. Tutti devono sentirci. Tutti devono sapere che siamo ancora vivi. È quello che dobbiamo essere d'ora in poi".