Il Manchester United è molto attivo sul mercato. Le situazioni di Rashford, il ballottaggio in attacco tra Kane e Osimhen sono i temi caldi a Old Trafford. In aggiunta, Ten Hag ha intenzione di firmare un giocatore il prima possibile. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il tecnico olandese freme per l'arrivo di Axel Disasi, difensore del Monaco. Il francese ha collezionato ben 3 gol e 3 assist in Ligue 1 ed il suo contratto è in scadenza a giugno del 2025.