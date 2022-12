Il Manchester United torna in campo domani, nella gara contro il Nottingham Forest che sarà la prima senza Cristiano Ronaldo in rosa dopo il suo addio. Il manager dei Red Devils, Erik ten Hag, non sembra però voler dedicare troppa attenzione all'argomento.



LIQUIDATO - "Cristiano Ronaldo? Se n'è andato ed è il passato. Ora è tempo di guardare avanti, al futuro", ha detto l'allenatore olandese ai canali ufficiali del club.