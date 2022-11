Il Manchester United sta incontrando qualche difficoltà nella fase realizzativa. Questo potrebbe portare il club ad intervenire sul mercato. Questa necessità è stata confermata dalle parole di Erik Ten Hag, coach dei Red Devils, che, a margine del match di Europa League contro la Real Sociedad, si è espresso così: "Abbiamo bisogno di opzioni in attacco. Abbiamo dei problemi in quel reparto". Con particolare riferimento al match, il tecnico ha poi aggiunto: "Abbiamo vinto con un clean sheet. Abbiamo creato delle chance importanti, ma è mancato qualcosa sul fronte d'attacco". Infine, l'allenatore ha aggiunto: "Dobbiamo lavorare su questo, per segnare più gol".