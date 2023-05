Erik Ten Hag ha intenzione di mettere concretamente la mano all'attacco del Manchester United nella prossima estate. E così il tecnico olandese, svela il Mirror, sta progettando il doppio colpo per il reparto avanzato. Nel mirino infatti, non c'è solo Harry Kane, punta del Tottenham, ma anche Goncalo Ramos, 21enne prima punta portoghese in forza al Benfica, e già decisiva nello scorso Mondiale in Qatar.