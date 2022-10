Erik ten Hag, tecnico del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con l'Omonia Nicosia e ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: "Non lo vedo infelice. Si sta allenando bene ed è felice di essere qui. Ho preferito non inserirlo contro il Manchester City per una questione di rispetto, eravamo sotto i 4-5 gol. Non ha niente a che vedere con il suo futuro".