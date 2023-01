In casa Manchester United c'è voglia di 'ripulire' la rosa per consegnare a Ten Hag solo uomini totalmente adatti alla sua filosofia di gioco. Sono ben sette i calciatori da mandar via tra gennaio e la prossima estate secondo il Mirror: Maguire, Wan Bissaka, Fred, van de Beek, Jones, McTominay e Pellistri, quest'ultimo nel mirino pure del Bologna.