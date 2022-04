Secondo quanto riportato da fichajes.net, l’obiettivo del Manchester United sarebbe acquistare Antony, esterno brasiliano che milita nell’Ajax e che con le sue qualità ha incantato diversi club europei, tra cui la Juventus. Dunque Erik Ten Hag, manager in procinto di passare dai lanceri allo United, pianifica già il suo approdo in Premier, cercando di prendere il suo pupillo per la prossima stagione.