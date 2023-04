Il Manchester United ha deciso di accettare un terzo round di offerte da potenziali acquirenti, previsto per la fine del mese. Lo scrive Sportico, spiegando che sette potenziali investitori hanno ricevuto ciascuno un feedback da parte di Raine Group, la banca d’investimento con sede a New York scelta dalla famiglia Glazer per sovrintendere alla vendita del club.



L’obiettivo resta quello di superare i 6 miliardi di dollari. Il proprietario di INEOS Jim Ratcliffe e lo sceicco del Qatar Jassim bin Hamad Al Thani sono gli unici offerenti che hanno dichiarato pubblicamente la loro intenzione di acquistare il Manchester United, mentre altre cinque offerte sono rimaste private. Nessuna delle proposte ha convinto i Glazer a cedere finora, da qui l’intenzione di procedere con un nuovo round.