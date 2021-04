Secondo il Daily Mail, il Manchester United ha fissato come priorità l'acquisto di un difensore da affiancare a Maguire. Il nome più gettonato resta quello di Raphael Varane e l'offerta dei Red Devils al Real Madrid al momento non andrebbe oltre i 70 milioni di euro. Nel caso la trattativa non dovesse andare a buon fine, le alternative al francese sono due, entrambe arrivano dal campionato spagnolo: Pau Torres del Villarreal e Jules Koundé del Siviglia.